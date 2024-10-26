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В Україні 21% бізнесів використовують ШІ у комунікації та маркетингу

09:59, 26 жовтня 2024
80% українських підприємців отримують більшість доходів від онлайн-продажів.
В Україні 21% бізнесів використовують ШІ у комунікації та маркетингу
Джерело фото: Mind.ua
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Український бізнес активно адаптується до сучасних технологій: 75% підприємців використовують цифрові канали для продажу та комунікації з клієнтами. В опитуванні взяли участь 445 власників мікро-, малого та середнього бізнесу з 20 областей України. Примітно, що кожен шостий підприємець розпочав бізнес уже після початку повномасштабної війни, а 66% з них раніше не мали підприємницького досвіду. Про це відомо з дослідження Mastercard.

Понад третина бізнесів (37%) мають власний вебсайт, 24% представлені на маркетплейсах, а 16% розробили мобільні додатки. Також зростає використання штучного інтелекту: 21% підприємців впроваджують ШІ для маркетингових та SMM-стратегій, перекладу, генерації контенту, комунікації з клієнтами. Ще 34% бізнесів виявили інтерес до цих технологій.

На тлі зростання експорту 56% підприємців уже працюють або планують вихід на іноземні ринки, серед яких найпопулярніші – Польща, Німеччина, США, Литва та Італія. Одночасно поширюється безготівкова оплата: її підтримують 90% українських бізнесів, і для 80% підприємців такі платежі складають понад половину доходу. Найбільш затребувані форми оплати — реквізити (58%), POS-термінали та онлайн-платежі (по 34%), хоча перекази на картку знизилися на 6% порівняно з минулим роком.

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бізнес штучний інтелект

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