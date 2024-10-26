В 11 областях України жовтий рівень небезпеки через густий туман

Синоптики попереджають про густий туман, який обмежить видимість до 200 метрів.

Джерело фото: Укргідрометцентр

В Україні оголошено підвищений, жовтий рівень небезпеки через густий туман, повідомляє Український гідрометцентр. За прогнозами, вночі та вранці 26 жовтня видимість у низці областей Правобережжя знизиться до 200–500 метрів.

Жовтий рівень небезпечності діє у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Кіровоградській областях.

Синоптики також прогнозують мінливу хмарність без опадів. Очікується вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура вночі становитиме +3°…+8°, у західних, Житомирській, Вінницькій та східних областях — від +3° до -2°, вдень повітря прогріється до +9°…+14°, а на Прикарпатті та Закарпатті — до +18°.

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