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В 11 областях Украины желтый уровень опасности из-за густого тумана

08:48, 26 октября 2024
Синоптики предупреждают о густом тумане, который ограничит видимость до 200 метров.
В 11 областях Украины желтый уровень опасности из-за густого тумана
Источник фото: Укргидрометцентр
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В Украине объявлен повышенный, желтый уровень опасности из-за густого тумана, сообщает Украинский гидрометцентр. По прогнозам, ночью и утром 26 октября видимость в ряде областей Правобережья снизится до 200-500 метров.

Желтый уровень опасности действует в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Кировоградской областях.

Синоптики также прогнозируют переменную облачность без осадков. Ожидается ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью составит +3°...+8°, в западных, Житомирской, Винницкой и восточных областях - от +3° до -2°, днем воздух прогреется до +9°...+14°, а на Прикарпатье и Закарпатье - до +18°.

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