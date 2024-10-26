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В Украине 21% бизнесов используют ИИ в коммуникации и маркетинге

09:59, 26 октября 2024
80% украинских предпринимателей получают большинство доходов от онлайн-продаж.
В Украине 21% бизнесов используют ИИ в коммуникации и маркетинге
Источник фото: Mind.ua
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Украинский бизнес активно адаптируется к современным технологиям: 75% предпринимателей используют цифровые каналы для продажи и коммуникации с клиентами. В опросе приняли участие 445 владельцев микро-, малого и среднего бизнеса из 20 областей Украины. Примечательно, что каждый шестой предприниматель начал бизнес уже после начала полномасштабной войны, а 66% из них ранее не имели предпринимательского опыта. Об этом известно из исследования Mastercard.

Более трети бизнесов (37%) имеют собственный веб-сайт, 24% представлены на маркетплейсах, а 16% разработали мобильные приложения. Также растет использование искусственного интеллекта: 21% предпринимателей внедряют ИИ для маркетинговых и SMM-стратегий, перевода, генерации контента, коммуникации с клиентами. Еще 34% бизнесов проявили интерес к этим технологиям.

На фоне роста экспорта 56% предпринимателей уже работают или планируют выход на иностранные рынки, среди которых самые популярные - Польша, Германия, США, Литва и Италия. Одновременно распространяется безналичная оплата: ее поддерживают 90% украинских бизнесов, и для 80% предпринимателей такие платежи составляют более половины дохода. Наиболее востребованные формы оплаты - реквизиты (58%), POS-терминалы и онлайн-платежи (по 34%), хотя переводы на карту снизились на 6% по сравнению с прошлым годом.

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