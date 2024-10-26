Практика судов
  1. В Украине

Ночью россия осуществила ракетный удар по Днепру – среди погибших дети

10:53, 26 октября 2024
Количество пострадавших в Днепре возросло до 20.
Ночью россия осуществила ракетный удар по Днепру – среди погибших дети
Источник фото: Днепропетровская областная прокуратура
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 26 октября российские войска нанесли удары по Никопольщине, атакуя райцентр и Марганецкую громаду с использованием дронов-камикадзе и артиллерии. Повреждена инфраструктура, однако люди не пострадали.

В Днепре, тем временем, возросло количество погибших в результате российского нападения. Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил, что уже 20 человек получили ранения, среди которых две девочки в возрасте 8 и 16 лет, а также двое 17-летних парней.

«Уже 20 пострадавших в Днепре. Среди них дети: девочки 8 и 16 лет и двое 17-летних парней. Среди поврежденного - только гражданские объекты», - сообщил по состоянию на 10:32 глава ОГА.

Ранения получил также 17-летний парень, который сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести. В результате ракетного удара в городе пострадали несколько локаций: уничтожены двухэтажный жилой дом и гараж, повреждены 13 многоквартирных и два частных дома, а также 30 автомобилей. Удар также нанес ущерб больнице.

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, в результате атаки погибли две женщины и 14-летняя девочка. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в результате попадания российского дрона в многоэтажку в Киеве, погибла несовершеннолетняя девочка.

Кроме того, на Киевщине в результате атаки дронов возникли пожары - пострадал 13-летний ребенок.

Источник фото: Днепропетровская областная прокуратура

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Днепр

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В 2025 году в Украине запустят общедоступную базу данных цен сделок с недвижимостью с подробными метаданными

Также будет создан реестр оценок финансовых активов.

Верховный Суд: длительное проживание лица в жилье, независимо от его правового режима, является достаточным основанием считать это жилье принадлежащим такому лицу в смысле статьи 8 Конвенции

Верховный Суд сделал вывод о вмешательстве в частную сферу лица путем выселения из жилья, где оно длительное время проживает.

Реформа сроков досудебного расследования потребует усиления роли прокуроров по сравнению с судьями в принятии ключевых решений – меморандум с МВФ

Отменить в УПК закрытие производства в связи с пропуском сроков досудебного расследования после сообщения о подозрении нужно до конца декабря 2024 года – меморандум с МВФ.

Непригодные исключенные из военного учета мужчины должны явиться в ТЦК лично, если данных нет в реестре «Оберег» – суд

В 2021 году ВВК сочла мужчину непригодным к службе, его исключили из военного учета, но поскольку эти данные не перенесли в Реестр «Оберег» ему нужно ехать в ТЦК лично, а не отправлять документы по почте – решение суда.

Украина должна принять закон о создании Высшего суда по публично-правовым спорам до конца декабря 2024 года – меморандум с МВФ

Отбирать новых судей Высшего суда по публично-правовым спорам будут на конкурсе с решающим голосом международных экспертов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Ганечко
    Олена Ганечко
    член Ради суддів України, суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Галина Мигаль
    Галина Мигаль
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Пєсков
    В'ячеслав Пєсков
    суддя Великої Палати Верховного Суду