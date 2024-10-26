Ночью россия осуществила ракетный удар по Днепру – среди погибших дети

Количество пострадавших в Днепре возросло до 20.

Источник фото: Днепропетровская областная прокуратура

В ночь на 26 октября российские войска нанесли удары по Никопольщине, атакуя райцентр и Марганецкую громаду с использованием дронов-камикадзе и артиллерии. Повреждена инфраструктура, однако люди не пострадали.

В Днепре, тем временем, возросло количество погибших в результате российского нападения. Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил, что уже 20 человек получили ранения, среди которых две девочки в возрасте 8 и 16 лет, а также двое 17-летних парней.

«Уже 20 пострадавших в Днепре. Среди них дети: девочки 8 и 16 лет и двое 17-летних парней. Среди поврежденного - только гражданские объекты», - сообщил по состоянию на 10:32 глава ОГА.

Ранения получил также 17-летний парень, который сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести. В результате ракетного удара в городе пострадали несколько локаций: уничтожены двухэтажный жилой дом и гараж, повреждены 13 многоквартирных и два частных дома, а также 30 автомобилей. Удар также нанес ущерб больнице.

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, в результате атаки погибли две женщины и 14-летняя девочка. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в результате попадания российского дрона в многоэтажку в Киеве, погибла несовершеннолетняя девочка.

Кроме того, на Киевщине в результате атаки дронов возникли пожары - пострадал 13-летний ребенок.

Источник фото: Днепропетровская областная прокуратура

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