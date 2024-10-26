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У Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджена лікарню імені Мечникова, – Зеленський

12:23, 26 жовтня 2024
В Дніпрі лікарня та житлові райони зазнали значних пошкоджень внаслідок атаки росії.
У Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджена лікарню імені Мечникова, – Зеленський
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Лікарня імені Мечникова у Дніпрі зазнала пошкоджень внаслідок атаки росії в ніч на 26 жовтня. Це одна з ключових лікарень України, про що повідомив Президент Володимир Зеленський.

Глава держави відреагував на нічні обстріли, які також вразили Київ, Дніпро, Сумську та Хмельницьку області. «Після всього, сказаного в Казані (на саміті БРІКС, - ред.), російські вбивці повернулись до своєї звичної справи. І це ще раз доводить, що не розмовами може бути зупинена агресія, а тільки рішучими діями на захист держави і народу, проти яких розвʼязана війна», — зазначив Зеленський.

Він підтвердив, що внаслідок атак на Дніпро постраждали не лише лікарня імені Мечникова, але й житлові будинки. В результаті обстрілів загинули три людини, серед них дитина, а в Києві жертвою атаки стала 14-річна дівчинка.

«Вже третій рік триває ця війна, яка має лише одного винуватця - москву. Саме тому потрібен такий тиск на агресора, який здатен змусити його до припинення терору і війни. Надійні мир та безпека здобуваються лише завдяки силі та рішучості», — підкреслив президент.

Нагадаємо вночі росія здійснила ракетний удар по Дніпру – серед загиблих діти.

Також в результаті влучання російського дрона у багатоповерхівку в Києві, загинула неповнолітня дівчинка.

Крім того, на Київщині в результаті атаки дронів виникли пожежі – постраждала 13-річна дитина.

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Дніпро Володимир Зеленський

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