У Польщі викрили диверсантів, які відправляли поштою пакунки з вибухівкою

У Польщі затримано чотирьох підозрюваних у міжнародній диверсійній діяльності.

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У Польщі прокуратура оголосила про затримання чотирьох осіб, яких підозрюють у міжнародній диверсійній діяльності. Як повідомляє RMF24, члени групи, серед іншого, нібито надсилали посилки, які самозаймалися під час авіаперевезення.

Ще двоє підозрюваних були оголошені в міжнародний розшук. «Одночасно проводяться інтенсивні заходи з метою встановлення повного кола осіб, причетних до діяльності цієї групи, у тому числі у співпраці з правоохоронними органами інших країн Європейського Союзу», — зазначила прокурор Катажина Калув-Яшевська.

Розслідування стосується причетності до «діяльності іноземної спецслужби шляхом здійснення диверсійних актів», що включає пошкодження промислових об'єктів і критичної інфраструктури, зокрема аеропортів, літаків і транспортних засобів у Польщі та інших країнах ЄС.

Згідно з обвинуваченнями, група займалася диверсіями і саботажем, відправляючи через кур'єрські компанії до країн ЄС та Великої Британії посилки з маскованими вибуховими та небезпечними матеріалами, які самозаймалися або детонували під час транспортування.

Мета групи також полягала у тестуванні каналів для відправлення таких вантажів до США та Канади. Агентство внутрішньої безпеки (ABW) зазначило, що польські служби відзначають активізацію диверсійної діяльності, координованої російськими спецслужбами, спрямованої проти Польщі, країн ЄС і НАТО. Прокуратура здійснює нагляд за кількома розслідуваннями, у ході яких близько 20 підозрюваним були висунуті звинувачення.

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