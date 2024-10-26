Як курсуватимуть потяги після переведення годинників, – розповіли в Укрзалізниці

В ніч на 27 жовтня українці переведуть годинники на годину назад.

З 27 жовтня, після переведення годинників на годину назад о 4:00, потяги «Укрзалізниці» почнуть курсувати за новим часом. Про це повідомила пресслужба АТ «Укрзалізниця».

«Не спізніться на потяг, адже в неділю всі поїзди вже будуть за новим часом, який зазначений у квитках», — зазначили в компанії.

Годинники необхідно перевести о 3:00 у неділю 27 жовтня (на годину назад), при цьому сучасні гаджети роблять це автоматично.

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