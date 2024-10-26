росія має бути притягнута до відповідальності, – посол США в Україні відреагував на обстріл Києва

Посол США засудила російську атаку по Україні, внаслідок якої загинула дитина.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нічну атакуою російських безпілотників по Києву, внаслідок якої загинула дитина. У своєму пості в мережі «Х» вона зазначила, що росія продовжує запускати дрони та ракети по Україні щодня, часто вражаючи цивільні об'єкти.

«Щоночі росія запускає дрони та ракети по Україні, часто вражаючи цивільні об'єкти. Сьогодні внаслідок російської атаки загорівся житловий багатоповерховий будинок у Києві», — повідомила Брінк, додавши, що «росія має бути притягнута до відповідальності».

Нагадаємо, в результаті влучання російського дрона у багатоповерхівку в Києві, загинула неповнолітня дівчинка.

Крім того, на Київщині в результаті атаки дронів виникли пожежі – постраждала 13-річна дитина.

Також вночі росія здійснила ракетний удар по Дніпру – серед загиблих діти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.