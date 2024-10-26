Суд ухвалив рішення про знесення ресторану в Голосіївському парку Києва

У Києві суд зобов'язав знести ресторан, зведений без дозволів у Національному парку.

Джерело фото: АНТИКОР

У Києві відбувся судовий процес щодо незаконного будівництва ресторану на території Голосіївського парку, власником якого є колишній поліцейський столиці.

Святошинський районний суд у справі № 759/2826/23 ухвалив рішення про знесення ресторану площею 332,3 квадратних метра, зведеного без необхідних дозволів у Національному парку «Голосіївський». Знесення повинна здійснити компанія ТОВ «Затишок і Ко», яка раніше належала Анатолію Миколійцю, екскерівнику Святошинського відділення міліції.

Суд також зобов'язав компанію упорядкувати територію площею 0,1058 гектара, що включає знесення дерев'яного паркану, доріжок з бруківки та бетонного покриття, а також дерев'яних альтанок і бетонних стежок.

Згідно з розслідуванням OBOZ.ua, Анатолій Миколійця та його родина отримали цей ресторан та ще півтора десятка об'єктів нерухомості на підставі рішення Брянківського міського суду Луганської області від 25 листопада 2010 року. Варто зазначити, що з 2014 року ця територія вважається окупованою, а всі справи розглядалися у Лисичанському міському суді. Після початку повномасштабної війни у 2022 році це місто також потрапило під окупацію, і інформація про місцезнаходження судового рішення виявилася невідомою.

Перед внесенням цієї нерухомості до державного реєстру у 2016 році, Сніжана Аврамченко, яка відповідала за реєстрацію, повинна була підтвердити наявність судового рішення.

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