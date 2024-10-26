Практика судів
  1. В Україні

Суд ухвалив рішення про знесення ресторану в Голосіївському парку Києва

12:41, 26 жовтня 2024
У Києві суд зобов'язав знести ресторан, зведений без дозволів у Національному парку.
Суд ухвалив рішення про знесення ресторану в Голосіївському парку Києва
Джерело фото: АНТИКОР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві відбувся судовий процес щодо незаконного будівництва ресторану на території Голосіївського парку, власником якого є колишній поліцейський столиці.

Святошинський районний суд у справі № 759/2826/23 ухвалив рішення про знесення ресторану площею 332,3 квадратних метра, зведеного без необхідних дозволів у Національному парку «Голосіївський». Знесення повинна здійснити компанія ТОВ «Затишок і Ко», яка раніше належала Анатолію Миколійцю, екскерівнику Святошинського відділення міліції.

Суд також зобов'язав компанію упорядкувати територію площею 0,1058 гектара, що включає знесення дерев'яного паркану, доріжок з бруківки та бетонного покриття, а також дерев'яних альтанок і бетонних стежок.

Згідно з розслідуванням OBOZ.ua, Анатолій Миколійця та його родина отримали цей ресторан та ще півтора десятка об'єктів нерухомості на підставі рішення Брянківського міського суду Луганської області від 25 листопада 2010 року. Варто зазначити, що з 2014 року ця територія вважається окупованою, а всі справи розглядалися у Лисичанському міському суді. Після початку повномасштабної війни у 2022 році це місто також потрапило під окупацію, і інформація про місцезнаходження судового рішення виявилася невідомою.

Перед внесенням цієї нерухомості до державного реєстру у 2016 році, Сніжана Аврамченко, яка відповідала за реєстрацію, повинна була підтвердити наявність судового рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінфін затвердив порядок оприлюднення переліку доброчесних платників податків в рамках закону про «клуб білого бізнесу»

Перелік доброчесних платників податків буде оприлюднено на сайті Податкової служби України на 15 робочий день з дня його затвердження.

У 2025 році в Україні запустять загальнодоступну базу даних цін угод з нерухомістю з детальними метаданими

Також буде створено реєстр оцінок фінансових активів.

Верховний Суд: тривале проживання особи в житлі, незалежно від його правового режиму, є достатньою підставою вважати це житло належним такій особі в розумінні статті 8 Конвенції

Верховний Суд зробив висновок щодо втручання у приватну сферу особи шляхом виселення з житла, де вона тривалий час проживає.

Реформа строків досудового розслідування вимагатиме посилення ролі прокурорів у порівнянні з суддями у прийнятті ключових рішень — меморандум з МВФ

Скасувати у КПК закриття провадження у зв'язку з пропуском строків досудового розслідування після повідомлення про підозру потрібно до кінця грудня 2024 року – меморандум з МВФ.

Непридатні виключені з військового обліку чоловіки мають з’являтися до ТЦК особисто, якщо цих даних немає в реєстрі «Оберіг» – суд

В 2021 році ВЛК визнала чоловіка непридатним до служби, його виключили з військового обліку, але оскільки ці дані не перенесли до Реєстру «Оберіг» йому потрібно їхати до ТЦК особисто, а не надсилати документи поштою – рішення суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Ганечко
    Олена Ганечко
    член Ради суддів України, суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Галина Мигаль
    Галина Мигаль
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Пєсков
    В'ячеслав Пєсков
    суддя Великої Палати Верховного Суду