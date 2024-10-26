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Суд принял решение о сносе ресторана в Голосеевском парке Киева

12:41, 26 октября 2024
В Киеве суд обязал снести ресторан, возведенный без разрешений в Национальном парке.
Суд принял решение о сносе ресторана в Голосеевском парке Киева
Источник фото: АНТИКОР
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В Киеве состоялся судебный процесс относительно незаконного строительства ресторана на территории Голосеевского парка, владельцем которого является бывший полицейский столицы.

Святошинский районный суд по делу № 759/2826/23 принял решение о сносе ресторана площадью 332,3 квадратных метра, возведенного без необходимых разрешений в Национальном парке «Голосеевский». Снос должна осуществить компания ООО «Уют и Ко», которая ранее принадлежала Анатолию Миколийцу, экс-руководителю Святошинского отделения милиции.

Суд также обязал компанию благоустроить территорию площадью 0,1058 гектара, что включает снос деревянного забора, дорожек из брусчатки и бетонного покрытия, а также деревянных беседок и бетонных тропинок.

Согласно расследованию OBOZ.ua, Анатолий Миколийца и его семья получили этот ресторан и еще полтора десятка объектов недвижимости на основании решения Брянковского городского суда Луганской области от 25 ноября 2010 года. Стоит отметить, что с 2014 года эта территория считается оккупированной, а все дела рассматривались в Лисичанском городском суде. После начала полномасштабной войны в 2022 году этот город также попал под оккупацию, и информация о местонахождении судебного решения оказалась неизвестной.

Перед внесением этой недвижимости в государственный реестр в 2016 году, Снежана Аврамченко, которая отвечала за регистрацию, должна была подтвердить наличие судебного решения.

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