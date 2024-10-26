россия должна быть привлечена к ответственности, – посол США в Украине отреагировал на обстрел Киева

Посол США осудила российскую атаку по Украине, в результате которой погиб ребенок.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ночную атаку российских беспилотников по Киеву, в результате которой погиб ребенок. В своем посте в сети «Х» она отметила, что россия продолжает запускать дроны и ракеты по Украине ежедневно, часто поражая гражданские объекты.

«Каждую ночь россия запускает дроны и ракеты по Украине, часто поражая гражданские объекты. Сегодня в результате российской атаки загорелся жилой многоэтажный дом в Киеве», - сообщила Бринк, добавив, что «россия должна быть привлечена к ответственности».

Напомним, в результате попадания российского дрона в многоэтажку в Киеве, погибла несовершеннолетняя девочка.

Кроме того, на Киевщине в результате атаки дронов возникли пожары - пострадал 13-летний ребенок.

Также ночью россия осуществила ракетный удар по Днепру – среди погибших дети.

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