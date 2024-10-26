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Как будут курсировать поезда после перевода часов, – рассказали в Укрзализныце

18:18, 26 октября 2024
В ночь на 27 октября украинцы переведут часы на час назад.
Как будут курсировать поезда после перевода часов, – рассказали в Укрзализныце
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С 27 октября, после перевода часов на час назад в 4:00, поезда «Укрзализныци» начнут курсировать по новому времени. Об этом сообщила пресс-служба АО «Укрзализныця».

«Не опоздайте на поезд, ведь в воскресенье все поезда уже будут по новому времени, которое указано в билетах», - отметили в компании.

Часы необходимо перевести в 3:00 в воскресенье 27 октября (на час назад), при этом современные гаджеты делают это автоматически.

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