Как будут курсировать поезда после перевода часов, – рассказали в Укрзализныце

В ночь на 27 октября украинцы переведут часы на час назад.

С 27 октября, после перевода часов на час назад в 4:00, поезда «Укрзализныци» начнут курсировать по новому времени. Об этом сообщила пресс-служба АО «Укрзализныця».

«Не опоздайте на поезд, ведь в воскресенье все поезда уже будут по новому времени, которое указано в билетах», - отметили в компании.

Часы необходимо перевести в 3:00 в воскресенье 27 октября (на час назад), при этом современные гаджеты делают это автоматически.

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