В Польше разоблачили диверсантов, которые отправляли по почте пакеты со взрывчаткой

В Польше задержаны четверо подозреваемых в международной диверсионной деятельности.

Источник фото: Shutterstock

В Польше прокуратура объявила о задержании четырех человек, которых подозревают в международной диверсионной деятельности. Как сообщает RMF24, члены группы, среди прочего, якобы присылали посылки, которые самовозгорались во время авиаперевозки.

Еще двое подозреваемых были объявлены в международный розыск. «Одновременно проводятся интенсивные мероприятия с целью установления полного круга лиц, причастных к деятельности этой группы, в том числе в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран Европейского Союза», - отметила прокурор Катажина Калув-Яшевская.

Расследование касается причастности к «деятельности иностранной спецслужбы путем совершения диверсионных актов», что включает повреждение промышленных объектов и критической инфраструктуры, в частности аэропортов, самолетов и транспортных средств в Польше и других странах ЕС.

Согласно обвинениям, группа занималась диверсиями и саботажем, отправляя через курьерские компании в страны ЕС и Великобританию посылки с маскированными взрывчатыми и опасными материалами, которые самовозгорались или детонировали во время транспортировки.

Цель группы также заключалась в тестировании каналов для отправки таких грузов в США и Канаду. Агентство внутренней безопасности (ABW) отметило, что польские службы отмечают активизацию диверсионной деятельности, координируемой российскими спецслужбами, направленной против Польши, стран ЕС и НАТО. Прокуратура осуществляет надзор за несколькими расследованиями, в ходе которых около 20 подозреваемым были предъявлены обвинения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.