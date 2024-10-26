На Одещині спіймали молодика, який викрав мопед під час комендантської години

20-річному викрадачу мопеда з Теплодара загрожує до 5 років.

Джерело фото: od.npu.gov.ua

Жителю міста Теплодар, Одеської області, загрожує до п'яти років ув'язнення за викрадення мопеда під час комендантської години. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Інцидент стався 23 жовтня, коли 20-річний місцевий житель, порушивши комендантську годину, вирушив шукати «легку здобич». Заходячи до під'їздів багатоповерхівок, він виявив мопед, який відкотив до знайомого і залишив у гаражі. Своїми діями зловмисник завдав власнику збитків на суму 10 тисяч гривень.

Наступного дня власник мопеда помітив зникнення транспортного засобу та звернувся до поліції. Правоохоронці швидко розшукали правопорушника та повернули мопед. Молодик зізнався у злочині, пояснивши, що планував покататися, а потім продати мопед.

Слідчі вилучили транспорт як речовий доказ і затримали підозрюваного. За інформацією слідчого Олега Мерцалова, хлопцю повідомили про підозру за незаконне заволодіння транспортним засобом за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України, що передбачає до п'яти років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

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