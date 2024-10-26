Як українцям в Польщі скористатися програмою «єВідновлення»

Українці в Польщі можуть скористатися «єВідновленням» для отримання компенсації за зруйноване житло.

Джерело фото: acmc.ua

Уряд України запустив програму «єВідновлення» для компенсації житла, зруйнованого або пошкодженого внаслідок бойових дій. Програма доступна й українцям, що перебувають у Польщі, повідомляє портал inPoland.

Для участі у «єВідновленні» українці, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть передати повноваження родичам або близьким в Україні через довіреність. Програма забезпечує компенсації для купівлі нового житла або відновлення пошкодженого, але діють певні умови:

Заявник має надати докази пошкодження або знищення житла через бойові дії.

Компенсація може бути використана лише для придбання житла в Україні.

Програма відкрита для фізичних осіб, які мають право власності на постраждале житло.

Щоб скористатися програмою з-за кордону, українці можуть оформити довіреність на рідних в Україні через нотаріуса або онлайн-сервіси, якщо це дозволяє польське законодавство. Родичі можуть подавати заявки на компенсацію від їхнього імені.

«єВідновлення» дає можливість повернути втрачене житло навіть за кордоном, тому громадянам рекомендують звертатися за юридичною допомогою для оформлення документів і подачі заявки.

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