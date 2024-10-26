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Україна переходить на зимовий час — коли переводити годинники

14:39, 26 жовтня 2024
Стрілки годинників переведуть на годину назад.
Україна переходить на зимовий час — коли переводити годинники
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У ніч проти неділі, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час — стрілки годинників переведуть на годину назад. 

Годинники в Україні мали більше не переводити на літній чи зимовий час, оскільки 16 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт про обчислення часу в Україні № 4201. Згодом законопроєкт підписав голова Верховної Ради, і 21 серпня його направили на підпис Президенту.

Однак Президент Володимир Зеленський його досі не підписав і, за інформацією джерел ВВС, не планує цього робити.

Як повідомив ВВС Україна співрозмовник в президентській команді, цей закон так і не підпишуть.

«Не планує Президент підписувати», - твердить співрозмовник в ОП. А для ветування закону строки вже минули.

Інший співрозмовник у президентській фракції також запевнив ВВС, що підпису не буде.

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