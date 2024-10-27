Як пережити перехід на зимовий час без шкоди для здоров’я — корисні поради

Що треба зробити, щоб швидко адаптувалися до нового часу треба — поради.

Фото: informator.ua

У ніч на неділю, 27 жовтня, Україна перейшла на зимовий час – о 4:00 стрілки годинника перевели на одну годину назад.

Для багатьох українців переведення годинників є сильним потрясіння, через те, що організм змушений адаптуватися до нового розкладу. Щоб плавно адаптуватися та мінімізувати вплив переведення годинників на здоров’я, слід підготуватися.

Видання cnet.com дало кілька порад, як швидко адаптувалися до нового часу та пережити його без шкоди для здоров’я.

Дотримуйтесь регулярного режиму сну

Щоб організм швидше адаптувався до нового часу, важливо дотримуватись постійного графіка сну. Лягайте і прокидайтеся одночасно і щодня, навіть у вихідні. Поступово тіло звикне до стабільного розпорядку, і ви засинатимете і прокидатиметеся без відчуття втоми та стресу.

Проводьте більше часу на сонці

Із закінченням літнього часу дні стають коротшими, і заходи сонця приходять раніше. Вже після роботи вас можуть зустрічати сутінки або навіть темрява. Щоб заповнити нестачу сонячного світла, намагайтеся частіше бувати на вулиці вранці або в обід. Нехай це стане вашою новою звичкою: невеликі прогулянки або принаймні кілька хвилин на свіжому повітрі вранці допоможуть вам легше переносити вкорочені світлові дні.

Використовуйте маску для сну

У темну пору року прокидатися вранці стає складніше через пізніший схід сонця. Якщо ви хочете вставати свого часу, незалежно від того, світло чи темно за вікном, спробуйте використовувати маску для сну. Вона допоможе уникнути впливу зовнішніх джерел світла та підтримає комфортний режим сну.

Корисні поради експертів

Експерти та відомі особи дали кілька порад, як зробити ваш перехід на зимовий час плавнішим, пише womanel.com.

«Я використовую час, що звільнився, для прогулянки на природі. Мої дослідження в галузі нейроестетики показали, що перебування на природі та творча активність корисні для здоров'я, психіки та довголіття. Ці давні практики тисячоліттями ховалися від сторонніх очей, і нам дуже важливо приділяти їм першочергову увагу», - каже лікарка Тара Сварт, нейробіолог, автор та ведуча програм.

А фітнес-блогерка та засновниця Stay Wild Swim Занна ван Дійк каже, що використовує цю годину, щоб зробити кілька вправ на розтяжку.

«Нещодавно я завантажила програму, і вона стала для мене справжнім сюрпризом щодо контролю над рухливістю, якої я часто нехтую. Це так важливо для підтримки моїх тренувань, відновлення та продуктивності», - сказала вона.

У свою чергу викладач йоги, кулінарний письменник та засновник The Glow Space Мадлен Шоу готує їжу.

«Я готую їжу: я маю годину, щоб включити музику і зайнятися приготуванням їжі. Я обсмажую овочі, роблю енергетичні кульки для перекушування та готую чілі з чорної квасолі. Половину я заморожую, а решту зберігаю у холодильнику. Якщо тиждень буде насиченим, у мене буде під рукою готові здорові страви. Я знаходжу це своєрідною терапією і отримую задоволення як від процесу, так і від кінцевого результату», - каже письменниця.

А Стефані Елсвуд, лікарка-терапевт і популяризатор рослинного/тверезого способу життя, займається організацією свого простору, зокрема, у гардеробі: «Я вважаю, що відсутність безладу в приміщенні дуже важлива для мого самопочуття. Я можу позбутися непотрібних речей, щоб зробити свій гардероб більш ефективним, а наявність заздалегідь підібраних нарядів допомагає боротися зі втомою від прийняття рішень, підвищуючи мою загальну ефективність. Коли б я не займалася цим, я завжди відчуваю задоволення».

«Додаткова година – це чудова можливість приділити більше часу спокою. Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Nature, показало, що спокійний мозок із меншою неврологічною активністю може свідчити про більш тривале життя. Як і багато людей, я, безумовно, винна в тому, що не можу зупинитися в думках, але це дослідження змушує мене приділяти більше часу захисту свого мозку - чи це спілкування з близькими, читання, харчування мікробів кишечника або просто спокій», - каже лікарка Меган Россі, вчена, дієтолог та письменниця.

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