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ВККС прекратила квалификационную оценку двух судей на соответствие занимаемой должности

12:28, 31 октября 2024
Квалификационная оценка судей из Донецкой области и Кропивницкого была прекращена.
ВККС прекратила квалификационную оценку двух судей на соответствие занимаемой должности
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30 октября Высшей квалификационной комиссией судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о прекращении квалификационной оценки двух судей на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Решетняк Игорь Владимирович - Артемовский горрайонный суд Донецкой области - прекращена квалификационная оценка

Яковлев Денис Леонидович – Кировский районный суд города Кировограда – прекратить квалификационную оценку судьи в связи с неприобретением полномочий судьи по осуществлению правосудия. Прекратить ведение судейского досье, передать его на архивное хранение, учет данных должности судьи Кировского районного суда города Кировограда, на которую был назначен Яковлев Денис Леонидович, осуществлять как вакантной.

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судья ВККС

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