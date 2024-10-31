В Киеве на подключение всех домов к теплу нужно до 7 дней – КГГА

31 октября уже 16% жилищного фонда столицы (1617 многоэтажек) получили отопление.

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В столице с 30 октября идет подключение жилых домов к теплу. Многоэтажки подключают к системе теплоснабжения постепенно.

Как сообщают в КГГА, подключение к теплу всех домов будет продолжаться до 7 дней, ведь в столице функционирует одна из самых больших систем централизованного теплоснабжения в Европе – 2,7 тыс. км теплосетей, теплоэлектроцентрали, 160 задействованных в отопительном процессе котельных.

«Включение отопления в более короткие сроки технологически невозможно, потому резкое увеличение тепловой нагрузки может привести к аварийным повреждениям», - подчеркивают в городской госадминистрации.

Так, по состоянию на утро 31 октября уже 16% жилищного фонда столицы (1617 многоэтажек) получили отопление.

Дома, получающие тепло на основании коллективных договоров, подключают к отоплению по заявкам их управляющих.

В то же время, отопительный сезон для учреждений социальной сферы начался с 14 октября. Тепло в дома подается по индивидуальным заявкам их руководителей. В настоящее время к отоплению подключены 92% (418) школ, 88% (472) детсадов, а также 79% (277) лечебных учреждений.

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