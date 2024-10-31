Ограничения прав человека в Украине пропорциональны, но нужно лучше защищать права общественных активистов – Еврокомиссия

Еврокомиссия в отчете указала, что в Украине сохраняется всеобщее уважение прав человека, ограничение прав во время военного состояния пропорционально, но надо избегать давления на общественных активистов.

Источник фото: europarl.europa.eu

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 30 октября Европейская комиссия обнародовала ежегодный отчет о расширении, где оценила успехи Украины по пути в ЕС. В отдельном докладе говорится, в частности, о состоянии функционирования демократических институтов и соблюдении в Украине гарантий прав человека.

Как указала Еврокомиссия, «военное положение допускает введение определенных ограничений прав и свобод личности, прав и законных интересов юридических лиц. В общем, его применение было пропорциональным».

Впрочем, она указала, что «случаи непропорциональных ограничений на поездки для представителей парламентской оппозиции и вероятное давление на организации гражданского общества (ОГО) нуждаются в надлежащем решении».

«Общая база основных прав удовлетворительна. Власти Украины сохранили свое общее уважение основных прав и продемонстрировали свою приверженность их защите и дальнейшему согласованию с acquis ЕС, несмотря на ограничения из-за продолжающейся войны и военного положения.

Военное положение привело к определенным ограничениям прав и свобод, но они оставались в основном пропорциональными ситуации безопасности и в целом применялись осторожно» - отмечают чиновники Еврокомиссии.

Также ЕК указала, что, несмотря на ограничение военного положения, организации гражданского общества (ОГО) продолжали свою деятельность относительно беспрепятственно.

«Конструктивное сотрудничество между органами власти и ОГО действительно происходит в широком диапазоне политических сфер» - указано в докладе.

Вместе с тем, по мнению Еврокомиссии, нужные «меры для усиления существующих механизмов защиты активистов гражданского общества от давления».

«Правительство расширило программы государственного финансирования ОГО. В Украине есть несколько стратегических документов, способствующих привлечению гражданского общества. Они продолжали реализовываться в рамках консультативного и прозрачного процесса. В июне 2024 года был принят закон о консультациях с общественностью, требующий широких и обязательных консультаций органов государственной власти и местного самоуправления при принятии решений перед принятием законодательства. Однако Закон вступит в силу только через 12 месяцев после окончания военного положения», - указала Еврокомиссия.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ЕК указала, что «постоянные усилия по эффективному внедрению реформ юстиции и проведению проверок на добродетель привели к укреплению независимости и подотчетности судебной системы». Кроме того, по мнению ЕК, необходимы меры по добропорядочности на государственной службе, а антикоррупционным органам – требуется больше ресурсов, более широкие и независимые полномочия и свобода от неправомерного политического вмешательства и влияния.

Также, по мнению ЕК, необходимы антикоррупционные стратегии и систематическая оценка рисков в ключевых секторах. Напомним, что такие стратегии и оценка проводится совместно с ОГО.

Автор: Наталя Мамченко

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