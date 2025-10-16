Практика судів
Пристрій для таємного прослуховування знайшли прямо у залі судових засідань

13:30, 16 жовтня 2025
Засіб для негласного отримання інформації виявили під час заміни акумуляторної батареї пристрою безперебійного живлення.
Пристрій для таємного прослуховування знайшли прямо у залі судових засідань
Будівля Івано-Франківського міського суду. Джерело фото — firtka.if.ua
Суддя Івано-Франківського міського суду Василь Тринчук повідомив про втручання в його діяльність як судді.

8 жовтня 2025 року під час заміни акумуляторної батареї пристрою безперебійного живлення у залі судових засідань, в якому суддя розглядає справи, було виявлено пристрій, який, ймовірно, використовувався для негласного отримання інформації.

У вказаному залі судових засідань постійно працюють помічник судді та секретар судового засідання.

Відтак, Василь Тринчук зробив висновок, що мова йде про втручання саме в його діяльність як судді та попросив Вищу раду правосуддя вжити відповідних заходів.

Зазначимо, що у будівлях судів та в кабінетах суддів періодично знаходять пристрої для негласного отримання інформації.

Наприклад, як повідомляла «Судово-юридична газета», у травні в кабінеті голови Маловисківського райсуду Кіровоградської області був виявлений пристрій для прослуховування та відеоспостереження, який встановили невідомі особи під виглядом підрозділу Управління поліції охорони.

Втім, розслідування таких інцидентів, як правило, завершується без якогось конкретного результату.

Автор: В’ячеслав Хрипун

