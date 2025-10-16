Практика судов
Устройство для тайного прослушивания нашли прямо в зале судебных заседаний

13:30, 16 октября 2025
Средство для негласного получения информации было обнаружено при замене аккумуляторной батареи устройства бесперебойного питания.
Устройство для тайного прослушивания нашли прямо в зале судебных заседаний
Здание Ивано-Франковского городского суда. Источник фото - firtka.if.ua
Судья Ивано-Франковского городского суда Василий Тринчук сообщил о вмешательстве в его деятельность как судьи.

8 октября 2025 года при замене аккумуляторной батареи устройства бесперебойного питания в зале судебных заседаний, в котором судья рассматривает дела, было обнаружено устройство, которое, вероятно, использовалось для негласного получения информации.

В зале судебных заседаний постоянно работают помощник судьи и секретарь судебного заседания.

Таким образом, Василий Тринчук пришел к выводу, что речь идет о вмешательстве именно в его деятельность как судьи, и попросил Высший совет правосудия принять соответствующие меры.

Отметим, что в зданиях судов и в кабинетах судей периодически находят устройства для негласного получения информации.

Например, как сообщала «Судебно-юридическая газета», в мае в кабинете председателя Маловисковского райсуда Кировоградской области было обнаружено устройство для прослушивания и видеонаблюдения, которое установили неизвестные под видом подразделения Управления полиции охраны.

Впрочем, расследование таких инцидентов, как правило, завершается без какого-либо конкретного результата.

Автор: Вячеслав Хрипун

