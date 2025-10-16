Устройство для тайного прослушивания нашли прямо в зале судебных заседаний

Средство для негласного получения информации было обнаружено при замене аккумуляторной батареи устройства бесперебойного питания.

Здание Ивано-Франковского городского суда. Источник фото - firtka.if.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судья Ивано-Франковского городского суда Василий Тринчук сообщил о вмешательстве в его деятельность как судьи.

8 октября 2025 года при замене аккумуляторной батареи устройства бесперебойного питания в зале судебных заседаний, в котором судья рассматривает дела, было обнаружено устройство, которое, вероятно, использовалось для негласного получения информации.

В зале судебных заседаний постоянно работают помощник судьи и секретарь судебного заседания.

Таким образом, Василий Тринчук пришел к выводу, что речь идет о вмешательстве именно в его деятельность как судьи, и попросил Высший совет правосудия принять соответствующие меры.

Отметим, что в зданиях судов и в кабинетах судей периодически находят устройства для негласного получения информации.

Например, как сообщала «Судебно-юридическая газета», в мае в кабинете председателя Маловисковского райсуда Кировоградской области было обнаружено устройство для прослушивания и видеонаблюдения, которое установили неизвестные под видом подразделения Управления полиции охраны.

Впрочем, расследование таких инцидентов, как правило, завершается без какого-либо конкретного результата.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.