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В кабінеті голови суду виявили «прослушку» – її встановили особи, які потрапили до суду під виглядом поліції охорони

07:55, 19 червня 2025
В суді запідозрили, що поліцейські були не зовсім справжні та викликали інших поліцейських охорони.
В кабінеті голови суду виявили «прослушку» – її встановили особи, які потрапили до суду під виглядом поліції охорони
Будівля Маловисківського райсуду Кіровоградської області, джерело фото – Судова влада
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Вища рада правосуддя 17 червня розглянула повідомлення про втручання у здійснення правосуддя, яке надіслала у травні голова Маловисківського районного суду Кіровоградської області Тетяна Кавун.

Як повідомила Тетяна Кавун, 1 травня 2025 року до суду приїхали двоє чоловіків, які представилися співробітниками підрозділу Управління поліції охорони в Кіровоградській області з прізвищами Іванченко та Кравченко.

Метою візиту співробітників поліції була перевірка стану системи сигналізації в суді, зокрема, в кабінеті голови суду.

Оскільки автомобіль, на якому прибули чоловіки, мав розпізнавальні знаки поліції, напис «Поліція охорони» та номерний знак синього кольору, то підозри у працівників апарату суду візит вказаних осіб спочатку не викликав.

До того ж ТУ ДСА у Кіровоградській області дійсно має діючий договір з поліцією про забезпечення охорони судів, розташованих на території Кіровоградської області.

Перевіривши документи поліцейських, працівники апарату суду допустили їх в приміщення суду, однак особливо чоловіків зацікавив кабінет голови суду Тетяни Кавун.

Під час перевірки сигналізації в кабінеті голови суду, чоловіки повідомили, що один з датчиків руху вийшов з ладу, відтак необхідно його замінити.

Після завершення робот по заміні датчика поліцейські залишили будівлю суду.

Однак 2 травня в суді вирішили все ж таки викликати в суд поліцію охорони та провести повторне обстеження сигналізації у кабінеті голови суду.

У підсумку поліцейські виявили, що замість датчика руху у кабінеті голови суду був встановлений пристрій для прослуховування та відеоспостереження.

2 травня Тетяна Кавун подала заяву до поліції у зв’язку з встановленням в її службовому кабінеті «прослушки».

6 травня поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 376 (втручання в діяльність судових органів) КК.

Втім, оскільки слідство досі триває, то Вища рада правосуддя вирішила звернутися до Офісу Генпрокурора з проханням надати інформаціє, як просувається слідство у зазначеній справі.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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