США попередили про можливий зрив перемир’я в Газі через дії ХАМАС

Сполучені Штати Америки попередили країни-гаранти перемир'я в Газі про ймовірну атаку ХАМАС, яка може зірвати крихкий мирний процес. Відповідну заяву опублікував Державний департамент США.

Зазначається, що США направили країнам-гарантам мирної угоди щодо Гази попередження про наявність достовірних розвідувальних даних, що вказують на підготовку нової атаки з боку ХАМАС проти мирного населення.

У документі говориться, що такий напад стане серйозним порушенням досягнутих домовленостей і поставить під загрозу крихкий баланс, що встановився після міжнародних посередницьких зусиль.

У Вашингтоні підкреслили, що запланована атака «поставить під загрозу значний прогрес, досягнутий завдяки міжнародному посередництву».

США наголосили, що країни-гаранти мирної угоди вимагають від ХАМАС суворого дотримання всіх зобов'язань, взятих у рамках чинного перемир'я.

У заяві також сказано, якщо ХАМАС дійсно здійснить напад, міжнародна спільнота має намір вжити заходів, спрямованих на захист мирних жителів Гази та збереження режиму припинення вогню.

«Будуть вжиті кроки для захисту жителів Гази та збереження цілісності режиму припинення вогню», - йдеться в повідомленні.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про завершення війни в Газі.

Нагадаємо, що Ізраїль і ХАМАС почали обмін заручниками в рамках першого етапу угоди про припинення війни в Газі, посередництвом якої займався Трамп.

