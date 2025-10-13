Ізраїль і ХАМАС розпочали обмін заручниками в Газі

Ізраїль має звільнити майже 2000 палестинців, а ХАМАС – 20 ізраїльтян.

Фото: Sky News

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ізраїль і ХАМАС почали обмін заручниками в рамках першого етапу угоди про припинення війни в Газі, посередництвом якої займався президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє Sky News.

ХАМАС передав Червоному Хресту сімох заручників: Галі Берман, Зіва Берман (28-річні близнюки), Матана Ангреста, Алона Охеля, Омрі Мірана, Ейтана Мора та Гая Гільбоа-Далала. Автомобілі Червоного Хреста вирушили до контрольованих Ізраїлем районів Гази, де заручників передадуть ізраїльським силам.

Звідти їх доставлять на базу Рейм на півдні Ізраїлю для возз’єднання з родинами. Заяву про звільнення зустріли оплесками натовпи на Площі Заручників.

Ізраїль, своєю чергою, має звільнити майже 2000 палестинців, які вже сіли в автобуси.

Фото: Sky News

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.