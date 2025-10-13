Израиль и ХАМАС начали обмен заложниками в Газе

Израиль должен освободить почти 2000 палестинцев, а ХАМАС – 20 израильтян.

Фото: Sky News

Израиль и ХАМАС начали обмен заложниками в рамках первого этапа соглашения о прекращении войны в Газе, посредничеством в котором занимался президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Sky News.

ХАМАС передал Красному Кресту семерых заложников: Гали Берман, Зива Берман (28-летние близнецы), Матана Ангреста, Алона Охеля, Омри Мирана, Эйтана Мора и Гая Гильбоа-Далала. Автомобили Красного Креста отправились в контролируемые Израилем районы Газы, где заложников передадут израильским силам.

Оттуда их доставят на базу Рейм на юге Израиля для воссоединения с семьями. Заявление об освобождении встретили аплодисментами толпы на Площади Заложников.

Израиль, в свою очередь, должен освободить почти 2000 палестинцев, которые уже сели в автобусы.

Фото: Sky News

