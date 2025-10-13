Практика судів
Трамп заявив про завершення війни в Газі

12:37, 13 жовтня 2025
Дональд Трамп, перебуваючи в Ізраїлі, заявив про закінчення війни в Газі.
Трамп заявив про завершення війни в Газі
Фото: Білий дім
Президент США Дональд Трамп, який прибув до Ізраїлю, виступив у парламенті країни. Він заявив, що війна у Газі офіційно закінчена. Про це пише The Times of Israel.

Виступаючи перед журналістами в Кнесеті, президент США Дональд Трамп відповів "так" на запитання про те, чи війна в Газі закінчилася.

"Це великий день", - сказав він. - Це зовсім новий початок, і я думаю, подібної події ще не було".

Трамп також висловив впевненість, що ХАМАС дотримуватиметься припинення вогню.

В інтерв'ю Axios Трамп назвав мирну угоду щодо Гази "можливо найбільшою справою" свого життя.

Нагадаємо, що Ізраїль і ХАМАС почали обмін заручниками в рамках першого етапу угоди про припинення війни в Газі, посередництвом якої займався Трамп. 

