Трамп заявил о завершении войны в Газе

Дональд Трамп, находясь в Израиле, заявил об окончании войны в Газе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп, прибывший в Израиль, выступил в парламенте страны. Он заявил, что война в Газе официально окончена. Об этом пишет The Times of Israel.

Выступая перед журналистами в Кнессете, президент США Дональд Трамп ответил "да" на вопрос о том, закончилась ли война в Газе.

"Это большой день", – сказал он. – Это совершенно новое начало, и я думаю, подобного события еще не было”.

Трамп также выразил уверенность, что ХАМАС будет придерживаться прекращения огня.

В интервью Axios Трамп назвал мирное соглашение по Газе "возможно величайшим делом" своей жизни.

Напомним, что Израиль и ХАМАС начали обмен заложниками в рамках первого этапа соглашения о прекращении войны в Газе, посредством которого занимался Трамп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.