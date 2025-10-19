США предупредили о возможном срыве перемирия в Газе из-за действий ХАМАС

США направили странам-гарантам мирного соглашения по Газе предупреждение о наличии данных, указывающих на подготовку новой атаки со стороны ХАМАС против мирного населения.

Фото: bbc.co.uk

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты Америки предупредили страны-гаранты перемирия в Газе о вероятной атаке ХАМАС, которая может сорвать хрупкий мирный процесс. Соответствующее заявление опубликовал Государственный департамент США.

Отмечается, что США направили странам-гарантам мирного соглашения по Газе предупреждение о наличии достоверных разведывательных данных, указывающих на подготовку новой атаки со стороны ХАМАС против мирного населения.

В документе говорится, что такое нападение станет серьезным нарушением достигнутых договоренностей и поставит под угрозу хрупкий баланс, установившийся после международных посреднических усилий.

В Вашингтоне подчеркнули, что запланированная атака «поставит под угрозу значительный прогресс, достигнутый благодаря международному посредничеству».

США подчеркнули, что страны-гаранты мирного соглашения требуют от ХАМАС строгого соблюдения всех обязательств, взятых в рамках действующего перемирия.

В заявлении также сказано, что если ХАМАС действительно совершит нападение, международное сообщество намерено предпринять меры, направленные на защиту мирных жителей Газы и сохранение режима прекращения огня.

«Будут предприняты шаги для защиты жителей Газы и сохранения целостности режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о завершении войны в Газе.

Напомним, что Израиль и ХАМАС начали обмен заложниками в рамках первого этапа соглашения о прекращении войны в Газе, посредством которого занимался Трамп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.