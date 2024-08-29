Держпраці нагадує, якими законодавчими актами регулюється порядок працевлаштування іноземців в Україні

Іноземці, які постійно проживають в Україні, мають право працювати на підприємствах і займатися іншою трудовою діяльністю в порядку, встановленому для громадян України.

Державна служба з питань праці пояснює, якими законодавчими актами регулюється порядок працевлаштування іноземців в Україні.

Іноземці, які постійно проживають в Україні, можуть працювати на підприємствах, в установах і організаціях або займатися іншою трудовою діяльністю на підставах і в порядку, встановлених для громадян України.

Іноземці мають право здійснювати на території України трудову діяльність згідно зі статтею 26 Конституції України, статтею 42 Закону України від 5 липня 2012 р. № 5067-VI “Про зайнятість населення” та Закону України від 22 вересня 2011 р. № 3773- VI “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”.

Раніше ми писали, що іноземці, які воюють за Україну, зможуть отримати українське громадянство.

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