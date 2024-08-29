Гоструда напоминает, какими законодательными актами регулируется порядок трудоустройства иностранцев в Украине

Иностранцы, постоянно проживающие в Украине, имеют право работать на предприятиях и заниматься другой трудовой деятельностью в порядке, установленном для граждан Украины.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, какими законодательными актами регулируется порядок трудоустройства иностранцев в Украине.

Иностранцы, постоянно проживающие в Украине, могут работать на предприятиях, в учреждениях и организациях или заниматься другой трудовой деятельностью на основаниях и в порядке, установленных для граждан Украины.

Иностранцы имеют право осуществлять на территории Украины трудовую деятельность согласно статье 26 Конституции Украины, статье 42 Закона Украины от 5 июля 2012 г. № 5067-VI "О занятости населения" и Закона Украины от 22 сентября 2011 г. № 3773-VI "О правовой статус иностранцев и лиц без гражданства.

Ранее мы писали, что воюющие за Украину иностранцы смогут получить украинское гражданство.

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