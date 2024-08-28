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Зеленский по поводу законопроекта о Telegram заявил, что очень осторожно относится к регулированию таких процессов

18:22, 28 августа 2024
По словам Президента, политика страны в этом вопросе базируется на принципах взаимодействия в рамках ЕС.
Зеленский по поводу законопроекта о Telegram заявил, что очень осторожно относится к регулированию таких процессов
Источник фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ситуация с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым во Франции в настоящее время не влияет на работу мессенджера в Украине, отметив, что политика страны в этом вопросе базируется на принципах взаимодействия в рамках ЕС.

«О Дурове скажу, что не знаю деталей этого дела. Мне кажется, никто не знает деталей этого дела... На сегодняшний день это никоим образом не влияет на то, что Telegram работает в Украине», - заявил Президент на пресс-конференции в Киеве, которого цитирует Интефакс-Украина.

По его словам, политика Украины в этом вопросе основывается на принципах взаимодействия в рамках ЕС.

«Мы работаем как будущая страна ЕС, должен быть разговор среди стран ЕС», - сказал Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос о рисках безопасности работы Telegram и зарегистрированный соответствующий законопроект о регулировании работы этого мессенджера в Украине, Президент сказал:

«Я очень осторожно отношусь к регулированию таких процессов, потому что сначала ГУР попросит, потом другая разведка – еще что-нибудь, СБУ – попросит третье, и таким образом можно все зарегулировать».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в парламенте вернулись к вопросу регулирования Telegram в Украине с опцией его запрета в случае, если соцсеть не пойдет на сотрудничество с властями. Базой обсуждения стал законопроект народного депутата Николая Княжицкого 11115.

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