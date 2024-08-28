Розмір заробітної плати прокурорів потрібно збільшити – Рада прокурорів

У Раді прокурорів вважають, що розмір посадового окладу прокурорів штучно обмежений виконавчою владою.

Рада прокурорів України звернулася до Прем’єр-міністра з проханням доручити Міністерству фінансів припинити дискримінаційну практику штучного заниження розміру посадового окладу прокурорів.

Як зазначили у Раді прокурорів, з 1 січня 2021 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, залишається «замороженим» на рівні 1 600 гривень.

Пропозиція зберегти зазначений розмір прожиткового мінімуму для визначення посадового окладу міститься також і у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки, тобто фактично пропонується зберегти існуючий порядок розрахунку посадового окладу й далі.

При цьому для розрахунку винагороди суддів, заробітної плати працівників податкових та митних органів тощо з 2021 року використовується (і запропоновано використовувати у 2025-2027 роках) також «заморожений» розмір прожиткового мінімуму, але у сумі 2 102 гривні.

Разом з тим, з 1 січня 2024 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб визначено у сумі 3028 гривень.

Подібний підхід держави до винагороди прокурорів у Раді прокурорів назвали «порушенням гарантій незалежності прокурорів щодо належного матеріального, соціального забезпечення».

Також у Раді прокурорів зазначили, що спроби вирішити проблему напряму з Міністерством фінансів успіху не досягли, адже у Мінфіні повідомили, що наразі всі гроші йдуть на забезпечення відсічі агресії РФ.

У зв’язку з цим у Раді прокурорів повідомили, що діючих прокурорів також потрібно мотивувати до ефективної роботи, зокрема шляхом якісного фінансового забезпечення.

За даними Ради прокурорів, станом на 22 липня 2024 року прокурори здійснюють процесуальне керівництво та підтримують публічне обвинувачення щодо 136 778 фактів агресії РФ та воєнних злочинів, у 18 273 фактах злочинів проти національної безпеки тощо, не враховуючи інших кримінальних проваджень.

Також у Раді прокурорів зазначили, що необхідно визначити базовий розмір посадового окладу прокурора окружної прокуратури на рівні прожиткового мінімуму, який установлено для визначення базового розміру посадового окладу судді, тобто на рівні 2 102 гривні.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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