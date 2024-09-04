Ракетний удар рф по Львову — Польща запропонувала допомогу у відновленні міста

Польща готова допомогти у відбудові Львова після ракетної атаки — Дональд Туск.

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Польща готова долучитися до відбудови інфраструктури, пошкодженої внаслідок ракетної атаки росії на Львів. Про написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на своїй сторінці у соцмережі X.

«Львів потребує допомоги! Метою атаки росіян став центр міста. Пошкоджено багато історичних багатоквартирних будинків. Польща готова допомогти в їх відбудові», - зазначив Туск.

Нагадаємо, 4 вересня російські окупанти обстріляли ракетами Львів. Семеро людей, серед яких 3 дитини, загинули та ще 47 постраждали.

Раніше ми писали, що у результаті ракетного удару по Львову понад 7 памʼяток архітектури зазнали пошкоджень.

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