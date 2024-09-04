Ракетний удар по Львову: понад 7 памʼяток архітектури зазнали пошкоджень

Усі будинки розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО.

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4 вересня російські окупанти обстріляли ракетами Львів. Семеро людей, серед яких 3 дитини, загинули та ще 47 постраждали. Пошуково-рятувальна операція триває.

Через ракетну атаку зазнали пошкоджень щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Усі будинки розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО. Вони є у державному реєстрі нерухомих пам’яток України», — розповів Козицький.

Також він зазначив, що на об'єктах почне працювати Комісія з представників органів охорони культурної спадщини міста та області. Фахівці складуть акти обстеження, щойно екстрені служби нададуть туди доступ.

Зокрема це будівлі на вулицях Коновальця та Кокорудза. Серед памʼяток можна помітити споруди, захищені знаком охорони ЮНЕСКО «Блакитний щит».

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