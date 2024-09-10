Емісії не буде, але не треба робити трагедію з помірної емісії під час війни – Денис Шмигаль

Навіть в програмі МВФ прописано, що в час війни помірна контрольована емісія допускається – Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що під час візиту до Києва місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) буде підштовхувати Україну до швидшої девальвації гривні, зниження процентних ставок і посилення заходів зі збору податків, щоб заповнити дефіцит бюджету. Про це зокрема писав Bloomberg.

В свою чергу, прем’єр-міністр Денис Шмигаль 10 вересня під час пресконференції повідомив, що емісія національної валюти ані наразі, ані в наступному році не передбачається.

«Цього в планах і в проекті бюджету немає» - зазначив він.

Втім, надавши цю відповідь, Денис Шмигаль вирішив додати, що з помірної емісії під час війни «не треба робити трагедію».

«Навіть в програмі МВФ прописано, що в час війни помірна емісія контрольована допускається. Ми не збираємося використовувати цей інструмент. Але треба бути зваженими і не піддаватися на маніпуляції та паніку. Мінфін разом Нацбанком ведуть зважену політику» - зазначив Шмигаль.

Також він додав, що «підняти податки просять і партнери».

«Це наша відповідальність фінансувати українську армію. Нічия більше відповідальність» - зауважив прем’єр-міністр.

Як писала «Судово-юридична газета», український Уряд, судячи із заяв прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра фінансів Сергія Марченка, покладає великі сподівання на надання Україні 50 млрд доларів, обіцяних країнами «Великої сімки» у червні. Ці кошти потрібні, аби закрити потребу в 15 млрд доларів для державного бюджету на 2025 рік. В іншому разі під питанням може опинитися низка видатків, які потребуватимуть фінансування.

Автор: Наталя Мамченко

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