Як спека впливає на народжуваність – дослідження

Вчені фіксують зниження народжуваності в Іспанії після аномальної спеки.

Вчені зафіксували зниження народжуваності через дев'ять місяців після аномальної спеки в Іспанії, що може бути пов'язано з глобальними кліматичними змінами. Результати дослідження опубліковані в журналі Population Studies і цитуються в The Economist.

Провідний дослідник Рісто Конте Кейвабу з Інституту демографічних досліджень Макса Планка в Німеччині та його колеги проаналізували зв'язок між температурою повітря та народжуваністю в Іспанії з 2010 по 2018 рік. Виявилося, що після підвищення температури повітря вище 25 градусів Цельсія, загальний коефіцієнт народжуваності (ОКР) знижувався на 0,3% через дев'ять місяців. При температурі вище 30 градусів зниження становило вже 0,8%.

Дослідження підтверджує, що високі температури негативно впливають на народжуваність, оскільки зачаття частіше відбувається в більш прохолодні пори року. Зниження народжуваності після спеки може бути зумовлене зменшенням статевої активності та погіршенням якості сперми, як показують дослідження на тваринах і людей. Відомо, що тепловий стрес може тимчасово знижувати якість сперми, що проявляється через кілька тижнів.

The Economist зазначає, що в умовах глобального потепління така тенденція може посилюватися, що робить необхідним подальше вивчення впливу кліматичних змін на демографічні процеси.

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