Практика судів
  1. У світі

Як спека впливає на народжуваність – дослідження

22:00, 10 вересня 2024
Вчені фіксують зниження народжуваності в Іспанії після аномальної спеки.
Як спека впливає на народжуваність – дослідження
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вчені зафіксували зниження народжуваності через дев'ять місяців після аномальної спеки в Іспанії, що може бути пов'язано з глобальними кліматичними змінами. Результати дослідження опубліковані в журналі Population Studies і цитуються в The Economist.

Провідний дослідник Рісто Конте Кейвабу з Інституту демографічних досліджень Макса Планка в Німеччині та його колеги проаналізували зв'язок між температурою повітря та народжуваністю в Іспанії з 2010 по 2018 рік. Виявилося, що після підвищення температури повітря вище 25 градусів Цельсія, загальний коефіцієнт народжуваності (ОКР) знижувався на 0,3% через дев'ять місяців. При температурі вище 30 градусів зниження становило вже 0,8%.

Дослідження підтверджує, що високі температури негативно впливають на народжуваність, оскільки зачаття частіше відбувається в більш прохолодні пори року. Зниження народжуваності після спеки може бути зумовлене зменшенням статевої активності та погіршенням якості сперми, як показують дослідження на тваринах і людей. Відомо, що тепловий стрес може тимчасово знижувати якість сперми, що проявляється через кілька тижнів.

The Economist зазначає, що в умовах глобального потепління така тенденція може посилюватися, що робить необхідним подальше вивчення впливу кліматичних змін на демографічні процеси.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів триватиме до листопада

Швидко сформувати Службу дисциплінарних інспекторів поки що не вдається.

Принцип «воюй або працюй» передбачатиме чітке пояснення того, який внесок в економіку робить людина, яка не воює – Шмигаль

Судячи із заяви прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, зміни будуть вноситися до чинної постанови про бронювання, а критерії бронювання зроблять прозорими.

Хто переміг у конкурсі на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів та 24 дисциплінарних інспекторів: список

У конкурсі на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів перемогла представник ВАКС, але у Вищої ради правосуддя фактично не залишається вибору.

Емісії не буде, але не треба робити трагедію з помірної емісії під час війни – Денис Шмигаль

Навіть в програмі МВФ прописано, що в час війни помірна контрольована емісія допускається – Денис Шмигаль.

Військовослужбовців зобов’яжуть дотримуватися антикорупційних обмежень щодо сумісництва з іншою діяльністю і отримання подарунків

В Статуті внутрішньої служби ЗСУ окремо визначать антикорупційні обмеження, які стосуються сумісництва з іншими видами діяльності, одержання подарунків та використання майна в приватних інтересах.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду