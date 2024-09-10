Результат буде, хоч це нелегко, — прокурор МКС Карім Хан про ордер на арешт путіна

Прокурор МКС Карім Хан зробив заяву щодо Монголії і путіна.

Виконання норм, передбачених Римським статутом МКС, є неідеальним, проте відмова Монголії арештувати російського диктатора володимира путіна – не привід для розчарування. Про це заявив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, передає «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що наразі виконання норм та співпраця в МКС неідеальні, й вже були випадки такого невиконання в минулому, коли держави не співпрацювали із судом.

За його словами, «не треба розчаровуватися». Хан запевнив, що результати «побачимо, але це буде нелегко».

«Ми рухаємося до реального застосування права і робимо це разом», – сказав Хан, відповідаючи на уточнююче запитання, чи можна говорити про те, що міжнародне право все ще працює.

Раніше ЄС зробив заяву про невиконання Монголією зобов’язань за Римським статутом.

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