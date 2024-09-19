В случае необходимости мы готовы передавать с баланса на баланс – председатель ГСА о передаче имущества суда при изменении его подсудности

Во время съезда было предложено рассмотреть передачу имущества судов, подсудность которых изменена на другие суды, потому что серверы не выдерживают нагрузки.

В ходе обсуждения доклада главы Государственной судебной администрации Максим Пампура на съезде судей 19 сентября он получил несколько вопросов от делегатов по урегулированию вопросов передачи подсудности от одних судов в другие.

В частности, было озвучено предложение по передаче подсудности судов вместе с делами передавать также и технику тех судов, которым меняется территориальная подсудность.

Как пояснила делегат съезда, судья судья-спикер Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Ирина Шаповалова, серверы судов, которым переданы дела в результате смены подсудности, когда они работают за несколько судов, просто не выдерживают нагрузки. То же с системами видеоконференцсвязи. Кроме того, по мнению делегата, также в обязательном порядке должно быть предусмотрено увеличение штатных единиц аппарата судов, которым передается подсудность.

«Например, если взять последние 4 суда, подсудность которых вся была передана в Днепропетровскую область, то ситуация с кадрами с учетом откровенно низкого уровня зарплаты работников аппаратов, когда секретари канцелярии работают за 2-3 человека, нелогична» - отметила Ирина Шаповалова.

Также есть вопросы к генераторам, работа которых рассчитана на 3 часа, в то время, когда за день может не быть света 8 часов. «Эти вопросы должны быть приведены к реальным реалиям, а не красивым цифрам на слайде» - отметила судья.

Что касается имущества судов, которое не используется в результате передачи подсудности в другие суды, то Максим Пампура заявил, что «если есть такая потребность, мы готовы передавать с баланса на баланс». Также глава ГСА выразил готовность почаще выезжать на места в суды, чтобы знакомиться с проблемами. Относительно расширения работников аппарата глава ГСА конкретного ответа не дал.

Напомним, что Максим Пампура заявил, что средняя зарплата работника аппарата суда в 2024 году составляет около 19 тысяч грн. Вместе с тем, отдельные делегаты съезда считают, что такая цифра не соответствует действительности.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.