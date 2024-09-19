Высший совет правосудия уволил в отставку 4 судей

ВСП решила уволить четырех судей в связи с подачей заявлений об отставке.

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В четверг, 19 сентября, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить четырех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Сахно Романа Ивановича – с должности судьи Киевского апелляционного суда;

Тимченко Елену Александровну – с должности судьи Донецкого апелляционного суда;

Палия Валентина Валерьевича – с должности судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;

Цыганенко Андрея Ивановича – от должности судьи Донецкого окружного административного суда.

Также Высший совет правосудия принял решение оставить без рассмотрения заявление Хрипуна Олега Алексеевича об увольнении с должности судьи Северного апелляционного хозяйственного суда.

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