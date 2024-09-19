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Минобороны запустило сервис «Забота о военнослужащем» – чем может помочь военный ассистент

16:44, 19 сентября 2024
На сервисе доступно более 90 образцов различных документов: заявлений, рапортов, справок, обращений и т.д.
Минобороны запустило сервис «Забота о военнослужащем» – чем может помочь военный ассистент
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Министерство обороны запустило сервис «Забота о военнослужащем». Платформа оказывает информационную поддержку военнослужащим в разных аспектах военной службы.

В Генштабе ВСУ отмечают, что «Забота о военнослужащем» – это военный ассистент.

На сервисе доступно более 90 образцов различных документов: заявлений, рапортов, справок, обращений и т.д.

Так, на сайте можно просмотреть видеоинструкции по оказанию медицинской помощи по алгоритму MARCH, инструкции для боевых медиков, полезные ссылки для самообучения военнослужащих.

Кроме того, на платформе есть ответы на частые вопросы раненых военных и их семей относительно ВЛК, МСЭК, реабилитации, протезирования, получения статуса УБД и социальных гарантий. Уже более 500 тысяч пользователей пользовались информацией на платформе.

Если возникли замечания, жалобы или вопросы по ВЛК или МСЭК, на платформе можно оставить официально обработанное обращение.

Ресурс постоянно обновляется в соответствии с изменениями в законодательстве и расширяется благодаря обратной связи пользователей потребностей в дополнительных сервисах.

Воспользоваться помощью можно по ссылке.

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