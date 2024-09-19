Міноборони запустило сервіс «Турбота про військовослужбовця» — чим може допомогти військовий асистент

На сервісі доступно вже понад 90 зразків різних документів: заяв, рапортів, довідок, звернень тощо.

Міністерство оборони запустило сервіс «Турбота про військовослужбовця». Платформа надає інформаційну підтримку військовослужбовцям у різних аспектах військової служби.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що «Турбота про військовослужбовця» — це військовий асистент.

На сервісі доступно вже понад 90 зразків різних документів: заяв, рапортів, довідок, звернень тощо.

Так, на сайті можна переглянути відеоінструкції з надання домедичної допомоги за алгоритмом MARCH, інструкції для бойових медиків, корисні посилання для самонавчання військовослужбовців.

Крім того, на платформі є відповіді на часті запитання військових, які зазнали поранень, та їхніх родин щодо ВЛК, МСЕК, реабілітації, протезування, отримання статусу УБД та соціальних гарантій. Вже понад 500 тисяч користувачів скористалися інформацією на платформі.

Якщо виникли зауваження, скарги або питання щодо ВЛК чи МСЕК, на платформі можна залишити звернення, яке буде офіційно опрацьоване.

Ресурс постійно оновлюється відповідно до змін у законодавстві та розширюється завдяки зворотному зв’язку користувачів щодо потреб у додаткових сервісах.

Скористатися допомогою можна за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.