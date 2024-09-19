Вища рада правосуддя звільнила у відставку 4 суддів

ВРП вирішила звільнити чотирьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

У четвер, 19 вересня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити чотирьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Сахна Романа Івановича – з посади судді Київського апеляційного суду;

Тимченко Олену Олександрівну – з посади судді Донецького апеляційного суду;

Палія Валентина Валерійовича – з посади судді Північного апеляційного господарського суду;

Циганенка Андрія Івановича – з посади судді Донецького окружного адміністративного суду.

Також Вища рада правосуддя ухвалила залишити без розгляду заяву Хрипуна Олега Олексійовича про звільнення з посади судді Північного апеляційного господарського суду.

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