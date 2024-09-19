Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Якщо є така потреба, ми готові передавати з балансу на баланс – голова ДСА про передачу майна суду при зміні його підсудності

17:01, 19 вересня 2024
Під час з’їзду запропонували розглянути передачу майна судів, підсудність яких змінена на інші суди, бо сервери не витримують навантаження.
Якщо є така потреба, ми готові передавати з балансу на баланс – голова ДСА про передачу майна суду при зміні його підсудності
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час обговорення доповіді голови Державної судової адміністрації Максим Пампура на з’їзді суддів 19 вересня він отримав кілька питань від делегатів стосовно врегулювання питань передачі підсудності від одних судів до інших.

Зокрема, була озвучена пропозиція з переданням підсудності судів разом зі справами передавати також і техніку тих судів, яким змінюється територіальна підсудність.

Як пояснила делегат з’їзду, суддя суддя-спікер Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Ірина Шаповалова, сервери судів, яким передані справи внаслідок зміни підсудності, коли вони працюють за кілька судів, просто не витримують навантаження. Те ж саме із системами відеоконференцзв’язку. Крім того, на думку делегата, також в обов’язковому порядку має бути передбачено збільшення штатних одиниць апарату судів, до яких передається підсудність.

«Наприклад, якщо взяти останні 4 суди, підсудність яких вся була передана до Дніпропетровської області, то ситуація з кадрами з урахуванням відверто низького рівня зарплати працівників апаратів, коли секретарі канцелярії працюють за 2-3 людей, є нелогічною» - зазначила Ірина Шаповалова.

Також є питання до генераторів, робота яких розрахована на 3 години в той час, коли за день може не бути світла 8 годин. «Ці питання мають бути приведені до реалій сьогодення, а не красивих цифр на слайді» - зазначила суддя.

Стосовно майна судів, яке не використовується внаслідок передачі підсудності до інших судів, то Максим Пампура заявив, що «якщо є така потреба, ми готові передавати з балансу на баланс». Також голова ДСА висловив готовність частіше виїжджати на місця у суди, щоб знайомитися з проблемами. Стосовно розширення працівників апарату голова ДСА конкретної відповіді не надав.

Нагадаємо, Максим Пампура заявив, що середня зарплата працівника апарату суду в 2024 році становить близько 19 тисяч грн. Водночас окремі делегати з'їзду вважають, що така цифра не відповідає дійсності.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У конкурсі на вакантну посаду члена ВККС візьмуть участь 26 кандидатів

Серед претендентів — судді Верховного Суду, ВАКС, апеляційних та місцевих судів.

Якщо є така потреба, ми готові передавати з балансу на баланс – голова ДСА про передачу майна суду при зміні його підсудності

Під час з’їзду запропонували розглянути передачу майна судів, підсудність яких змінена на інші суди, бо сервери не витримують навантаження.

З’їзд суддів схвалив резолюцію щодо повернення повноважень Раді суддів і зміцнення ролі органів суддівського самоврядування

Пропонується повернути Раді суддів повноваження з призначення та звільнення керівництва ДСА і поширити повноваження РСУ з врегулювання конфлікту інтересів також на членів ВРП.

XX з’їзд суддів України: текстова та онлайн трансляція, день другий

Обговорення проблем судової влади, доповіді голови ВККС та в. о. голови Державної судової адміністрації.

Громадам, які не дають інформацію про власників землі для цілей оподаткування, доведеться пояснювати це прокуратурі – начальник КОВА

«Бігати і вмовляти – не збираюся, і громадам, які не надають інформацію про власників землі, доведеться пояснювати це органам прокуратури» – начальник КОВА Руслан Кравченко.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду