Якщо є така потреба, ми готові передавати з балансу на баланс – голова ДСА про передачу майна суду при зміні його підсудності

Під час з’їзду запропонували розглянути передачу майна судів, підсудність яких змінена на інші суди, бо сервери не витримують навантаження.

Під час обговорення доповіді голови Державної судової адміністрації Максим Пампура на з’їзді суддів 19 вересня він отримав кілька питань від делегатів стосовно врегулювання питань передачі підсудності від одних судів до інших.

Зокрема, була озвучена пропозиція з переданням підсудності судів разом зі справами передавати також і техніку тих судів, яким змінюється територіальна підсудність.

Як пояснила делегат з’їзду, суддя суддя-спікер Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Ірина Шаповалова, сервери судів, яким передані справи внаслідок зміни підсудності, коли вони працюють за кілька судів, просто не витримують навантаження. Те ж саме із системами відеоконференцзв’язку. Крім того, на думку делегата, також в обов’язковому порядку має бути передбачено збільшення штатних одиниць апарату судів, до яких передається підсудність.

«Наприклад, якщо взяти останні 4 суди, підсудність яких вся була передана до Дніпропетровської області, то ситуація з кадрами з урахуванням відверто низького рівня зарплати працівників апаратів, коли секретарі канцелярії працюють за 2-3 людей, є нелогічною» - зазначила Ірина Шаповалова.

Також є питання до генераторів, робота яких розрахована на 3 години в той час, коли за день може не бути світла 8 годин. «Ці питання мають бути приведені до реалій сьогодення, а не красивих цифр на слайді» - зазначила суддя.

Стосовно майна судів, яке не використовується внаслідок передачі підсудності до інших судів, то Максим Пампура заявив, що «якщо є така потреба, ми готові передавати з балансу на баланс». Також голова ДСА висловив готовність частіше виїжджати на місця у суди, щоб знайомитися з проблемами. Стосовно розширення працівників апарату голова ДСА конкретної відповіді не надав.

Нагадаємо, Максим Пампура заявив, що середня зарплата працівника апарату суду в 2024 році становить близько 19 тисяч грн. Водночас окремі делегати з'їзду вважають, що така цифра не відповідає дійсності.

Автор: Наталя Мамченко

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