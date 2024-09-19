Середній розмір суддівської винагороди склав 127,8 тисяч грн, працівника апарату суду – 19 тисяч грн – голова ДСА

Голова ДСА Максим Пампура повідомив, що в апеляційних загальних судах працівник апарату суду за підсумками року отримає середню зарплату 24,1 тисяч грн.

Середній розмір суддівської винагороди у першому півріччі 2024 року становить 127,8 тисяч грн на місяць. Виплата суддівської винагороди в 2024 році забезпечена в повному обсязі. Про це повідомив голова Державної судової адміністрації України Максим Пампура під час з’їзду суддів України 19 вересня.

Також він зазначив, що в проекті бюджету на 2025 рік додатково заклали 1,3 млрд грн на виплату суддівської винагороди, відповідаючи на питання щодо перспектив виконання норми про премії суддям.

Також Максим Пампура назвав зарплати працівників апарату суду за підсумками першого півріччя 2024 року. У середньому по системі держслужбовець суду отримав 19 152 грн, а за підсумками року середня зарплата чиновників суду становитиме 22 867 грн.

Так, у місцевих загальних судах середній розмір зарплати працівника апарату суду за січень-червень 2024 року склав 17 886 грн. Прогнозована середня зарплата цих працівників за 2024 рік складатиме 19 200 грн.

У місцевих адміністративних судах за перше півріччя середня зарплата працівника апарату суду становила 21 165 грн. А загалом за 2024 рік становитиме 23 800 грн.

У місцевих господарських судах середня за півріччя – 21 660, а загалом за рік – 23 700 грн.

В апеляційних загальних судах середня зарплата працівника апарата суду за І півріччя становила 21 939 грн, а за 2024 рік буде – 24 100 грн.

В апеляційних господарських судах за перше півріччя працівник апарату суду отримав 21 098 грн, в апеляційних адміністративних – 21 469 грн. За підрахунками ДСА, середня зарплата в цих судах для працівників апарату за підсумками 2024 року становитиме 22 600 та 23 800 грн відповідно.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» веде текстову трансляцію з'їзду суддів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.