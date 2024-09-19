ВРП внесе Зеленському подання про призначення 5 суддів до місцевих судів

За результатами розгляду рекомендацій ВККС Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові подань про призначення суддів.

19 вересня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення п’ятьох суддів на посади до місцевих судів, а саме:

Ковалюк Оксани Миколаївни – на посаду судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області;

Шинкаренко Аліни Іванівни – на посаду судді Олександрівського районного суду Донецької області;

Давидчука Дмитра Павловича – на посаду судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області;

Гураль Лілії Леонідівни – на посаду судді Хотинського районного суду Чернівецької області;

Коліщук Зоряни Миколаївни – на посаду судді Селидівського міського суду Донецької області.

Під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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