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ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 5 судей в местные суды

13:29, 19 сентября 2024
По результатам рассмотрения рекомендаций ВККС Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту представлений о назначении судей.
ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 5 судей в местные суды
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19 сентября Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении пяти судей на должности в местные суды, а именно:

Ковалюк Оксаны Николаевны – на должность судьи Яремчанского городского суда Ивано-Франковской области;

Шинкаренко Алины Ивановны – на должность судьи Александровского районного суда Донецкой области;

Давидчука Дмитрия Павловича – на должность судьи Прилукского горрайонного суда Черниговской области;

Гураль Лилии Леонидовны – на должность судьи Хотинского районного суда Черновицкой области;

Колищук Зоряны Николаевны – на должность судьи Селидовского городского суда Донецкой области.

В ходе предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлены сведения, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала надлежащей оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидатов критерию добродетели или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.

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