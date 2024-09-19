Средний размер судейского вознаграждения составил 127,8 тысяч грн, работника аппарата суда – 19 тысяч грн – глава ГСА

Глава ГСА Максим Пампура сообщил, что в апелляционных общих судах работник аппарата суда по итогам года получит среднюю зарплату 24,1 тысячи грн.

Средний размер судейского вознаграждения в первом полугодии 2024 года составляет 127,8 тысячи гривен в месяц. Выплата судейского вознаграждения в 2024 году обеспечена в полном объеме. Об этом сообщил глава Государственной судебной администрации Украины Максим Пампура во время съезда судей Украины 19 сентября.

Также он отметил, что в проекте бюджета на 2025 год дополнительно заложили 1,3 млрд грн на выплату судейского вознаграждения, отвечая на вопрос о перспективах выполнения нормы о премиях судьям.

Также Максим Пампура назвал зарплаты работников аппарата суда по итогам первого полугодия 2024 года. В среднем по системе госслужащий суда получил 19152 грн, а по итогам года средняя зарплата чиновников суда составит 22867 грн.

Так, в местных общих судах средний размер зарплаты работника аппарата суда за январь-июнь 2024 составил 17 886 грн. Прогнозируемая средняя зарплата этих работников за 2024 год составит 19200 грн.

В местных административных судах за первое полугодие средняя зарплата работника аппарата составляла 21 165 грн. В целом же за 2024 год будет составлять 23 800 грн.

В местных хозяйственных судах средняя за полугодие – 21 660, а всего за год – 23 700 грн.

В апелляционных общих судах средняя зарплата работника аппарата суда за I полугодие составила 21 939 грн, а за 2024 год будет – 24 100 грн.

В апелляционных хозяйственных судах за первое полугодие работник аппарата суда получил 21098 грн, в апелляционных административных – 21469 грн. По подсчетам ГСА, средняя зарплата в этих судах для работников аппарата по итогам 2024 года составит 22 600 и 23 800 грн соответственно.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» ведет текстовую трансляцию съезда судей.

Автор: Наталя Мамченко

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