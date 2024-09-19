Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Средний размер судейского вознаграждения составил 127,8 тысяч грн, работника аппарата суда – 19 тысяч грн – глава ГСА

13:31, 19 сентября 2024
Глава ГСА Максим Пампура сообщил, что в апелляционных общих судах работник аппарата суда по итогам года получит среднюю зарплату 24,1 тысячи грн.
Средний размер судейского вознаграждения составил 127,8 тысяч грн, работника аппарата суда – 19 тысяч грн – глава ГСА
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Средний размер судейского вознаграждения в первом полугодии 2024 года составляет 127,8 тысячи гривен в месяц. Выплата судейского вознаграждения в 2024 году обеспечена в полном объеме. Об этом сообщил глава Государственной судебной администрации Украины Максим Пампура во время съезда судей Украины 19 сентября.

Также он отметил, что в проекте бюджета на 2025 год дополнительно заложили 1,3 млрд грн на выплату судейского вознаграждения, отвечая на вопрос о перспективах выполнения нормы о премиях судьям.

Также Максим Пампура назвал зарплаты работников аппарата суда по итогам первого полугодия 2024 года. В среднем по системе госслужащий суда получил 19152 грн, а по итогам года средняя зарплата чиновников суда составит 22867 грн.

Так, в местных общих судах средний размер зарплаты работника аппарата суда за январь-июнь 2024 составил 17 886 грн. Прогнозируемая средняя зарплата этих работников за 2024 год составит 19200 грн.

В местных административных судах за первое полугодие средняя зарплата работника аппарата составляла 21 165 грн. В целом же за 2024 год будет составлять 23 800 грн.

В местных хозяйственных судах средняя за полугодие – 21 660, а всего за год – 23 700 грн.

В апелляционных общих судах средняя зарплата работника аппарата суда за I полугодие составила 21 939 грн, а за 2024 год будет – 24 100 грн.

В апелляционных хозяйственных судах за первое полугодие работник аппарата суда получил 21098 грн, в апелляционных административных – 21469 грн. По подсчетам ГСА, средняя зарплата в этих судах для работников аппарата по итогам 2024 года составит 22 600 и 23 800 грн соответственно.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» ведет текстовую трансляцию съезда судей.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Средний размер судейского вознаграждения составил 127,8 тысяч грн, работника аппарата суда – 19 тысяч грн – глава ГСА

Глава ГСА Максим Пампура сообщил, что в апелляционных общих судах работник аппарата суда по итогам года получит среднюю зарплату 24,1 тысячи грн.

XX съезд судей Украины: текстовая и онлайн трансляция, день второй

Обсуждение проблем судебной власти, доклады главы ВККС и и. о. главы Государственной судебной администрации.

Глава ГСА объяснил, заложены ли в проект бюджета на 2025 год средства на выплату ежемесячных премий судьям до 40%

В проекте бюджета дополнительно заложили 1,3 млрд грн на выплату судейского вознаграждения, отметил Максим Пампура, отвечая на вопрос о перспективах выполнения нормы о премиях судьям.

Глава ВККС объяснил, будет ли снижен проходной балл за этап тестирования когнитивных способностей

Комиссия хотела бы иметь возможность уменьшить проходной балл за этот этап, но пока это невозможно – глава ВККС Андрей Пасечник.

У главы ВККС Андрея Пасечника поинтересовались, испытывает ли Комиссия «моббинг» со стороны ГРД в связи с призывами игнорировать решение БП ВС относительно субъекта оценивания судьи

Председатель ВККС Андрей Пасичник, отвечая на вопрос о назначении в пленарном составе рассмотрения вопроса оценивания судей, которые уже прошли его в коллегии, и призывов к игнорированию Комиссией решения БП ВС, отметил, что Общественный совет добропорядочности не является работодателем для ВККС, поэтому такого явления , как «моббинг» здесь быть не может.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду