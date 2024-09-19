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Оприлюднили графік співбесід із кандидатами в доборі на посаду заступника керівника секретаріату ВККС

17:28, 19 вересня 2024
Співбесіди із кандидатами в доборі на посаду заступника керівника секретаріату ВККС розпочнуться 24 вересня.
Оприлюднили графік співбесід із кандидатами в доборі на посаду заступника керівника секретаріату ВККС
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Як відомо, 23 кандидатів допустили до участі в доборі на посаду заступника керівника секретаріату ВККС.

19 вересня комісією з питань добору кандидатів на вакантну посаду державної служби категорії «А» – заступника керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання про затвердження графіка проведення співбесід із кандидатами, допущеними до участі в доборі, та визначення форми участі кандидатів у співбесіді.

Згідно з затвердженим графіком співбесіди розпочнуться з 24 вересня і відбуватимуться в режимі онлайн із використанням системи відеоконференцзв’язку.

Стосовно технічних аспектів проведення співбесід інформацію кандидатам буде надіслано додатково.

Графік проведення співбесід:

Нагадаємо, що рішенням Комісії від 31 липня 2024 року оголошено добір на вакантну посаду державної служби категорії «А» – заступника керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Для участі в доборі подали документи 24 кандидати.

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